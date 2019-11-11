2019-11-11T12:33:43+03:00
Общество

Команда ИТМО завоевала серебряные медали на Всемирной олимпиаде роботов

Петербуржцы построили «умный стол», который убирает себя сам
Петр КИБЕР
Поделиться:
Проект "умного стола" принес студентам ИТМО второе место на всемирной Олимпиаде роботов. Фото: ИТМО.Проект "умного стола" принес студентам ИТМО второе место на всемирной Олимпиаде роботов. Фото: ИТМО.
Изменить размер текста:

Команда петербургского Университета ИТМО стала серебряным призером Всемирной олимпиады роботов WRO-2019. Студенты с берегов Невы смогли обойти соперников из 30 стран, а взойти на пьедестал им помог проект «умного стола», который сам себя убирает.

- Всемирная олимпиада роботов проходила в венгерском городе Дьер с 8 по 10 ноября. Главной темой соревнований были «Умные города» — новые концепции, идеи и технологии, которые «помогут строить города будущего и изменят существующие формы повседневной жизни, - сообщает пресс-служба ИТМО.

Одной из концепций была идея «умного» рабочего места, которое помогает экономить время и самоорганизовываться. В ней и представили свою разработку студенты ИТМО. Они установили на письменный стол робота, по внешнему виду похожего на лампу.

При этом робот не только способен аккуратно собрать предметы со стола и рассортировывать их по разным секциям специального ящика, но и быть непосредственно лампой. Вторая часть - доска с надписями, по который ездит второй робот, способный понимать что надо, а ч о нет и стирать лишнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мать убитой студентки считает доцента СПбГУ вменяемым
Петербургских автомобилистов предупредили о мокром снеге, дожде и гололеде 12 ноября
У женщины-инженера от «Пятерочки» угнали джип за 3 миллиона вместе с собакой
Петербуржец избил водителя скорой помощи, который мешал ему выехать с парковки
Причиной отравления в столовой «Ленты» стал больной работник кухни
Историк СПбГУ Олег Соколов плачет, ожидая меры пресечения в Петербурге
Бассейн кипятка образовался у школы на улице Маршала Казакова в Петербурге
Вантовый мост открыли после ремонта на две недели раньше
Число фальшивых денег в Петербурге выросло на 13 процентов
У замначальника «Газпрома» в Петербурге угнали красный Land Rover
В Мурино мигрант зажимал 11-летнюю школьницу в лифте
28-летнего мужчину раздавило сорвавшейся кабиной грузовика во время ремонта
Столовую «Ленты» закрыли по решению суда на 37 суток
Таксист изнасиловал инвалида-колясочницу в Петербурге, а после любезно проводил ее домой