Команда ИТМО завоевала серебряные медали на Всемирной олимпиаде роботов

СЕГОДНЯ 12:33 2019-11-11T12:33:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Команда петербургского Университета ИТМО стала серебряным призером Всемирной олимпиады роботов WRO-2019. Студенты с берегов Невы смогли обойти соперников из 30 стран, а взойти на пьедестал им помог проект «умного стола», который сам себя убирает.

- Всемирная олимпиада роботов проходила в венгерском городе Дьер с 8 по 10 ноября. Главной темой соревнований были «Умные города» — новые концепции, идеи и технологии, которые «помогут строить города будущего и изменят существующие формы повседневной жизни, - сообщает пресс-служба ИТМО.

Одной из концепций была идея «умного» рабочего места, которое помогает экономить время и самоорганизовываться. В ней и представили свою разработку студенты ИТМО. Они установили на письменный стол робота, по внешнему виду похожего на лампу.

При этом робот не только способен аккуратно собрать предметы со стола и рассортировывать их по разным секциям специального ящика, но и быть непосредственно лампой. Вторая часть - доска с надписями, по который ездит второй робот, способный понимать что надо, а ч о нет и стирать лишнее.

ИСТОЧНИК KP.RU