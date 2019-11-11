Число фальшивых денег в Петербурге выросло на 13 процентов

СЕГОДНЯ 13:20 2019-11-11T13:20:29+03:00

Число поддельных денег в Петербурге выросло на 13 процентов. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Чаще всего подделывают пятитысячные купюры, их нашлось почти 2390 штук

Изменить размер текста: A A

Неизвестно, с чем это связано, но в России все чаще стали подделывать деньги. Если брать Северо-Западный регион, то здесь за 9 месяцев 2019 года было выявлено 4 072 фальшивок - рост на 3,5 процента. Львиная доля из подделок пришлась на Северную столицу.

- Петербурге было выявлено 3 399 фальшивых денежных знаков Банка России, что на 13% больше, чем за прошлогодний период, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Центробанка России.

Чаще всего фальшивомонетчики изготавливают и сбывают купюры номиналом в 5 тысяч рублей. таких 2/3 от объема изъятых подделок. С января по сентябрь 2019 года выявлено 2390 штук «пятитысячных». Еще 750 штук (22%) – тысячные банкноты.

Также в рейтинг попали 56 поддельных 500-рублевых банкнот, 12 сторублевых и одна 50-рублевая «бумажка». При этом самые современные банкноты номиналом 2000 и 200 рублей почти не подделывают - степень защиты у них выше.

Удивительно, но в Петербурге также были обнаружены 33 десятирублевые и 3 пятирублевые поддельные монеты.

Специалисты Центробанка напоминают, что подозрительные банкноты можно отнести на бесплатную экспертизу в любой банк. Вот только если купюра поддельная, деньги вам не вернут.

ИСТОЧНИК KP.RU