Вантовый мост открыли после ремонта на две недели раньше

СЕГОДНЯ 13:37 2019-11-11T13:37:06+03:00

Вантовый мост сдали после ремонта на две недели раньше. Фото: Тимур ХАНОВ

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Большая радость приключилась у петербургских автомобилистов на две недели раньше срока. 11 ноября открылось полное движение по Вантовому мосту, на котором меняли деформационный шов. Полтора месяца здесь были постоянные пробки, но теперь ограничения сняты.

- На Большом Обуховском мосту в составе КАД Санкт-Петербурга с опережением срока завершилась замена деформационного шва. Самый большой шов на сети федеральных дорог Северо-Запада меняли 47 дней. Снять все ограничения планировалось 26 ноября. Однако подрядная организация справилась с поставленной задачей досрочно, - рапортует пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

По словам дорожников, общая длина двух секций шва превышает 26 метров, а вес – более 36 тонн. В 2018 году такой же деформационный шов меняли на внешней стороне КАД на Вантовом мосту.

Из-за ремонта машины могли проехать лишь по двум полосам, а иногда - только одной и четырех. Скорость также была ограничена. Это вызывало серьезные пробки, но теперь автомобилисты могу вздохнуть спокойно.

ИСТОЧНИК KP.RU