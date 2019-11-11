Бассейн кипятка образовался у школы на улице Маршала Казакова в Петербурге

СЕГОДНЯ 13:43 2019-11-11T13:43:37+03:00

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В Красносельском районе Петербурга очередной прорыв. Авария с трубой, по которой течет горячая вода, произошла на улице Маршала Казакова днем в понедельник, 11 ноября. Кипяток сильным потоком хлынул на поверхность, залив дорогу и газон между школой и домом 28, корпус 3. Весь двор рядом с местом ЧП затянуло густым паром, словно в Петербурге образовался новый горячий источник.

- Прорывы на Маршала Казакова уже надоели. Да, сколько можно уже? – возмущаются в соцсетях местные жители.

Как только очевидцы заметили, что на улице образовался бассейн кипятка, вызвали аварийную службу, которая мгновенно прибыла на место. Сколько времени им потребуется на устранение ЧП, на данный момент не известно. Сообщений о пострадавших нет.

Действительно, это не первый прорыв трубы на данный улице. Еще в прошлом отопительном сезоне, в апреле 2019 года, рядом со школой № 54 образовался нерукотворный «гейзер», который вырвался из-под земли в то время, пока дети сидели за партами. Благо, тогда никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU