Петербуржец избил водителя скорой помощи, который мешал ему выехать с парковки

СЕГОДНЯ 14:26 2019-11-11T14:26:14+03:00

Автомобилист избил водителя скорой помощи в Петербурге, из-за того, что тот мешал ему выехать с парковки Фото: СОЦСЕТИ

Изменить размер текста: A A

На Московском шоссе в Петербурге произошла потасовка между нервным автомобилистом и водителем кареты скорой помощи. Дорожный конфликт разразился в понедельник, 11 ноября, из-за того, что владелец машины Ford хотел выехать с парковочного места, но на его пути стояли медики. В итоге, выйдя из себя, автомобилист набросился на водителя кареты скорой с кулаками.

- По словам сотрудника скорой помощи, их водителя избил владелец Ford, после этого сел в машину, протаранил автомобиль медиков и убежал, попытавшись скрыться в тупике Бизнес-центра М-46, - рассказали в соцсети очевидцы.

Медики незамедлительно вызвали правоохранителей. На место приехали три машины ДПС и полиция. Удалось ли им задержать сбежавшего водителя Ford, не известно. Также не уточняется, в каком состоянии находится избитый шофер скорой.

Между пользователями соцсетей разразился спор. Одни осуждают водителя Ford, однако есть и те, кто стоит на его стороне.

- Я один раз с таким водителем скорой во дворе встретился. Он на меня даже смотреть отказался показательно и машину закрыл, когда я подошел попросить подвинуться. А мог сдать вперед 1 метр максимум, - заявил петербуржец.

- Водитель скорой действует в интересах пациента - отъезжать никуда нельзя, в любой момент человека на носилках могут вынести, а он тут со всякими спешащими по двору разъезжается. Ну не смешите, - возразили другие участники спора.

ИСТОЧНИК KP.RU