Петербургских автомобилистов предупредили о мокром снеге, дожде и гололеде 12 ноября

СЕГОДНЯ 14:44 2019-11-11T14:44:58+03:00

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МЧС предупредило водителей Петербурга и Ленинградской области об ухудшении погодных условий, из-за которых повышается вероятность аварий. Во вторник и среду, 12 и 13 ноября, в городе и регионе ожидаются дожди, а также мокрый снег. Днем и ночью на дорожной поверхности образуется опасный гололед, из-за которого автомобилистам следует быть максимально аккуратными и внимательными за рулем.

- В ночь на вторник, 12 ноября, в Ленобласти поднимется сильный ветер до 6-11 метров в секунду, днем несколько поутихнет – 3-8 метров в секунду. Ночью в некоторых районах ожидаются заморозки до двух градусов ниже нуля. Днем погода облачная с дождями и мокрым снегом. Температура воздуха максимум плюс 1-6 градусов, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В среду, 13 ноября, по прогнозам синоптиков будет аналогичная погодная обстановка, только без снега. При таких условиях, из-за гололеда и плохой видимости в связи с дождем, нередко увеличивается количество ДТП. Водителям советуется ездить медленно, держать большую дистанцию между автомобилями, а также удостовериться, что на колесах стоят зимние шины.

ИСТОЧНИК KP.RU