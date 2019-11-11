2019-11-11T15:08:30+03:00
Происшествия

Мать убитой студентки считает доцента СПбГУ вменяемым

Олег Соколов, по ее мнению, расправился с Настей осознанно
Степан СТЕПАНОВ
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В Петербурге началось заседание, где определят меру пресечения Олегу Соколову, подозреваемому в жестоком убийстве своей 24-летней студентки-любовницы.В Петербурге началось заседание, где определят меру пресечения Олегу Соколову, подозреваемому в жестоком убийстве своей 24-летней студентки-любовницы.Фото: Роман ЛЯЛИН
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В Октябрьский суд Петербурга привезли подозреваемого в убийстве 24-летней студентки Анастасии Ещенко. В ближайшие часы ее любовнику, 63-летнему историку из СПбГУ Олегу Соколову должны избрать меру пресечения. Адвокат будет ходотайствовать о домашнем аресте, так как ученый написал явку с повинной и охотно сотрудничает со следствием, но вот родители погибшей подруги Соколова с этим категорически не согласны. Мать и отец Ещенко сейчас находятся в суде, и все, что они хотят - забрать тело и вещи своей дочери.

- Доступ в квартиру Олега Соколова для нас закрыт, - цитирует мать Анастасии, подполковника МВД Галину Ещенко телеканал 78.

Что касается адвоката Соколова, который просит для своего подзащитного три года лишения свободы, потому что погибшая, якобы, оказывала на него психологическое воздействие, то родители Анастасии говорят:

- Он просто отрабатывает свои деньги.

Напомним, несмотря на то, что Настя была в близких отношениях со своим преподавателем из СПбГУ в течение трех лет, ее родители с ее избранником знакомы лично не были. Слышали о нем заочно и только хорошее.

- Соколов абсолютно вменяем и совершил убийство осознанно, - уверена Галина Ещенко.

Историка СПбГУ Олега Соколова под конвоем привели в суд в Санкт-Петербурге.Роман ЛЯЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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