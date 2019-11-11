Умерла петербургская актриса кино и театра Ольга Завьялова

СЕГОДНЯ 15:21 2019-11-11T15:21:27+03:00

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В Петербурге умерла актриса кино и театра Ольга Завьялова. Как стало известно в понедельник, 11 ноября 2019 года, артистка скончалась после продолжительной болезни, от которой страдала последнее время. Деятельнице искусства было всего 53 года.

- В школе нашей плачут учителя... Оленька, ты потрясающая актриса. Вечная память, - выразила свою скорбь одна из подруг артистки.

Сообщение о смерти актрисы Лодейнопольского драматического театра «Апрель» появилось на официальной странице учреждения в соцсети «ВКонтакте». Уточнений о дате смерти, а также о том, когда и где пройдут прощание и похороны, пока что не было.

Ольга Завьялова родилась в Лодейном Поле в 1966 году. Первой ролью актрисы стала Елена Премудрая в одноименном спектакле в Лодейнопольском ТЮЗе в 1990 году. Последний годы Завьялова играла в театре «Апрель». Также артистка снималась в кинокартинах «Одну тебя люблю» и «Любовь и разлука».

ИСТОЧНИК KP.RU