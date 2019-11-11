2019-11-11T15:21:27+03:00
Общество

Умерла петербургская актриса кино и театра Ольга Завьялова

Артистка Лодейнопольского драматического театра скончалась от продолжительной болезни
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Умерла актриса кино и театра из Петербурга Ольга Завьялова / Фото: Лодейнопольский драматический театр-студия "Апрель"Умерла актриса кино и театра из Петербурга Ольга Завьялова / Фото: Лодейнопольский драматический театр-студия "Апрель"
Изменить размер текста:

В Петербурге умерла актриса кино и театра Ольга Завьялова. Как стало известно в понедельник, 11 ноября 2019 года, артистка скончалась после продолжительной болезни, от которой страдала последнее время. Деятельнице искусства было всего 53 года.

- В школе нашей плачут учителя... Оленька, ты потрясающая актриса. Вечная память, - выразила свою скорбь одна из подруг артистки.

Сообщение о смерти актрисы Лодейнопольского драматического театра «Апрель» появилось на официальной странице учреждения в соцсети «ВКонтакте». Уточнений о дате смерти, а также о том, когда и где пройдут прощание и похороны, пока что не было.

Ольга Завьялова родилась в Лодейном Поле в 1966 году. Первой ролью актрисы стала Елена Премудрая в одноименном спектакле в Лодейнопольском ТЮЗе в 1990 году. Последний годы Завьялова играла в театре «Апрель». Также артистка снималась в кинокартинах «Одну тебя люблю» и «Любовь и разлука».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автомобилистов предупреждают об ограничении проезда по дамбе в Кронштадте
На улице Звездной автобус снес двух пешеходов, один из которых погиб на месте
Суд ограничился условным наказанием для экс-замглавы Фонда имущества Петербурга, сознавшегося во взятке
Жители Сестрорецка и Репино остались без света вечером 11 ноября
Китаянка с долгами хотела сбежать из Петербурга, но попалась в автобусе судебным приставам
Следком завел уголовное дело после отравления сотрудников «Ленты»
Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ, заключили под стражу в СИЗО на два месяца
Маньяк из фильма «Крик» разбил топором дверь парадной в Приморском районе
Парламент Ленобласти в первом чтении принял законопроект о «Земельном капитале» для многодетных
Смольный выделил три участка под строительство новых храмов в Петербурге