Водолазы нашли в реке туловище выпускницы СПбГУ, убитой любовником-доцентом
Водолазы спасательной службы Санкт-Петербурга третий день прочесывают дно реки Мойки в районе дома номер 82, где жил преподаватель СПбГУ Олег Соколов и где, в его квартире, была убита выпускница университета Анастасия Ещенко. И, по последним данным, им удалось обнаружить фрагмент тела погибшей. Вот только не в Мойке, куда тело убийтой было выброшено по частям.
- Туловище убитой и расчлененной девушки вытащили из реки Екатерингофки у дома № 4 по Гапсальской улице, - пишет паблик «Аварийный Санкт-Петербург».
Надо сказать, что на третий день поисков география поисков была расширена, однако официально их проводили только на Мойке. если информация верна, значит мешок с телом убитой девушки унесло течением.
Пока официального подтверждения страшной находки нет.
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Олег Соколов рассказал о подробностях убийства своей любовницы-аспирантки
Напомним, что в это же время самого Олега Соколова доставили в Октябрьский районный суд Петербурга, где историку и реконструктору, с которым у девушки был роман, должны избрать меру пресечения.
Водолазы продолжают работать: в реке Мойке ищут улики по убийству аспирантки СПбГУ.Олег ЗОЛОТО
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Она знала, что у него есть жена и дети»: Студентка-любовница, которую убил и расчленил преподаватель СПбГУ Соколов, увела его из семьи
Жена подозреваемого кавалера Ордена почетного легиона в шоке от поступка мужа. А вот родственники жертвы не знали об отношениях девушки (подробности)
«Требовал, чтобы его называли «сиром»: Коллеги откровенно рассказали о доценте СПбГУ, подозреваемом в убийстве студентки-любовницы
Публицист и историк Евгений Понасенков признался «КП», почему воевал с историком и за что его считали странным (подробности)
Искавшие тело девушки питерские водолазы нашли останки другого человека
Решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU