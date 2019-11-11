Водолазы нашли в реке туловище выпускницы СПбГУ, убитой любовником-доцентом

СЕГОДНЯ 15:21 2019-11-11T19:53:04+03:00

В это время суд выбирает меру пресечения самому Олегу Соколову, обвиняемому в расправе над 24-летней девушкой

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Водолазы спасательной службы Санкт-Петербурга третий день прочесывают дно реки Мойки в районе дома номер 82, где жил преподаватель СПбГУ Олег Соколов и где, в его квартире, была убита выпускница университета Анастасия Ещенко. И, по последним данным, им удалось обнаружить фрагмент тела погибшей. Вот только не в Мойке, куда тело убийтой было выброшено по частям.

- Туловище убитой и расчлененной девушки вытащили из реки Екатерингофки у дома № 4 по Гапсальской улице, - пишет паблик «Аварийный Санкт-Петербург».

Надо сказать, что на третий день поисков география поисков была расширена, однако официально их проводили только на Мойке. если информация верна, значит мешок с телом убитой девушки унесло течением.

Пока официального подтверждения страшной находки нет.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Олег Соколов рассказал о подробностях убийства своей любовницы-аспирантки 00:00 00:00

Напомним, что в это же время самого Олега Соколова доставили в Октябрьский районный суд Петербурга, где историку и реконструктору, с которым у девушки был роман, должны избрать меру пресечения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/742975" frameborder="0"></iframe> Водолазы продолжают работать: в реке Мойке ищут улики по убийству аспирантки СПбГУ.Олег ЗОЛОТО

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ИСТОЧНИК KP.RU