Северную набережную Обводного канала ждет благоустройство

СЕГОДНЯ 15:49 2019-11-11T15:49:28+03:00

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Набережную Обводного канала в Петербурге ожидает благоустройство. Такое решение приняли члены городского правительства на рабочем совещании в понедельник, 11 ноября 2019 года. В Смольном было утверждено постановление «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения «Обводный канал от улицы Степана Разина до Межевого канала».

- Согласно проекту, планируется обустроить Северную набережную Обводного канала от моста Степана Разина до реки Екатерингофки. Также будет необходимо проложить инженерные и электрические сети, чтобы на протяжении всей набережной было освещение, - сообщили в Смольном.

Кроме того, проект благоустройства предусматривает реконструкцию Гутуевского моста, соединяющего Адмиралтейский и Кировский районы. Переправа была построена в 1828 году. Последний раз ремонтировался в 1977-1980 годах.

Смольный отметил, что в планах строительство нового моста через реку Екатерингофку. Место, в котором появится переправа, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU