Петербуржцев просят заранее приезжать в Пулково из-за дорожного ремонта
О возможных неудобствах по пути в петербургский аэропорт Пулково предупреждают жителей и гостей Северной столицы в понедельник, 11 ноября. С сегодняшнего дня здесь начался ремонт дорожного покрытия, что может стать причиной затруднений при подъезде к терминалу.
- В период с 11 по 15 ноября 2019 года будут производиться работы по ремонту асфальтового покрытия на въезде в зону «Прибытие» у централизованного пассажирского терминала. Просим учитывать данный факт и закладывать дополнительное время на дорогу в аэропорт, - сообщает пресс-служба Пулково.
Пока, впрочем, особых проблем на подъездах к аэропорту замечено не было. Традиционные «красные зоны» на онлайн-картах есть только на месте высадки/посадки пассажиров автобусов и такси. Все остальное окрашено зеленым. И тем не менее, спешащим на рейсы горожанам лучше иметь время про запас, чтобы не опоздать на самолет.
ИСТОЧНИК KP.RU