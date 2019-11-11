2019-11-11T16:06:30+03:00
Общество

Смольный выделил три участка под строительство новых храмов в Петербурге

Все церкви будут возведены за счет внебюджетных фондов
Лилия КОЗЛОВА
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Три участка земли на юге Петербурга отдадут под строительство храмовТри участка земли на юге Петербурга отдадут под строительство храмовФото: Артем КИЛЬКИН
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Во время очередного рабочего совещания в понедельник, 11 ноября, правительство Петербурга вместе с губернатором Александром Бегловым приняли постановление о строительстве в городе на Неве трех новых храмов. Земельные участки под церкви уже выделены в Московском районе, Петергофе и Купчино.

- Один из храмов будет возведен на Малой Балканской улице в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца, - сообщили в Смольном.

Вторая церковь во имя благоразумного разбойника Раха появится на проспекте Космонавтом. Там же планируется вести работу по патриотическому и культурно-историческому воспитанию молодежи.

Третий участок под дом божий отведен на улице Юты Бондаровской в Петергофе. На этом месте по проекту будет возведен целый храмовый комплекс святого мученика Иоанна Воина. Раньше практически на этом месте располагалась полковая церковь 148-го пехотного Каспийского полка. Известно, что новый храм будет соответствовать архитектурным традициям города, а также схож с утраченной церковью. На территории комплекса разобьют сквер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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