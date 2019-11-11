Маньяк из фильма «Крик» разбил топором дверь парадной в Приморском районе

СЕГОДНЯ 17:03 2019-11-11T17:03:59+03:00

Человек в маске маньяка из фильма "Крик" топором разбил парадную дверь дома в Приморском районе Фото: СОЦСЕТИ

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Жуткое нападение неадекватного человека произошло в Приморском районе Петербурга. Неизвестный человек в маске маньяка из фильма ужасов «Крик», вооружившись топором в ночь на воскресенье, 10 ноября, разбил стеклянную входную дверь в парадную, а также уничтожил домофон. Жильцы первой подъезда дома номер 3, корпус 1, по улице Лидии Зверевой в ужасе от случившегося.

- Сегодня домофон, завтра сосед. Сколько больных кругом ходит, - испуганно отметила петербурженка.

Действия неадеквата попали на камеру наблюдения, встроенную в домофоне. На видео видно, как мужчина в маске и с бритой головой разъяренно бьет топором, уничтожая домофон. Также он на мелкие осколки разбил дверь. Местные жители отметили, что видели кого-то подобного во дворе дома в ночь, когда случился инцидент.

- В промежутке с 3 до 4 часов ночи, крупный мужчина в черной куртке. Длительное время, крутился у припаркованных машин от мусорного контейнера к 19 дому и на детской площадке. Чем и привлек внимание. Когда замерз, сел греться в белую машину, стоявшую между трансформатором и помойкой, - рассказал один очевидец.

- Во дворе у нас стоит машина, в ней сидение пассажирское с такой же маской. Случайность? Не думаю, - отметил другой.

- Живу в этой парадной. Уверен на все 100%, что это обидевшейся подрядчик либо УК таким образом хочет «посадить» сторожа для дополнительного заработка, - выдвинул версию один из жильцов.

Местные жители собираются обращаться в управляющую компанию и полицию, для того, чтобы найти негодяя и разобраться в причине такого рьяного уничтожения входной двери.

Маньяк из фильма "Крик" топором разбил дверь парадной и уничтожил домофон в Приморском районе Петербурга .

ИСТОЧНИК KP.RU