Маньяк из фильма «Крик» разбил топором дверь парадной в Приморском районе
Жуткое нападение неадекватного человека произошло в Приморском районе Петербурга. Неизвестный человек в маске маньяка из фильма ужасов «Крик», вооружившись топором в ночь на воскресенье, 10 ноября, разбил стеклянную входную дверь в парадную, а также уничтожил домофон. Жильцы первой подъезда дома номер 3, корпус 1, по улице Лидии Зверевой в ужасе от случившегося.
- Сегодня домофон, завтра сосед. Сколько больных кругом ходит, - испуганно отметила петербурженка.
Действия неадеквата попали на камеру наблюдения, встроенную в домофоне. На видео видно, как мужчина в маске и с бритой головой разъяренно бьет топором, уничтожая домофон. Также он на мелкие осколки разбил дверь. Местные жители отметили, что видели кого-то подобного во дворе дома в ночь, когда случился инцидент.
- В промежутке с 3 до 4 часов ночи, крупный мужчина в черной куртке. Длительное время, крутился у припаркованных машин от мусорного контейнера к 19 дому и на детской площадке. Чем и привлек внимание. Когда замерз, сел греться в белую машину, стоявшую между трансформатором и помойкой, - рассказал один очевидец.
- Во дворе у нас стоит машина, в ней сидение пассажирское с такой же маской. Случайность? Не думаю, - отметил другой.
- Живу в этой парадной. Уверен на все 100%, что это обидевшейся подрядчик либо УК таким образом хочет «посадить» сторожа для дополнительного заработка, - выдвинул версию один из жильцов.
Местные жители собираются обращаться в управляющую компанию и полицию, для того, чтобы найти негодяя и разобраться в причине такого рьяного уничтожения входной двери.
Маньяк из фильма "Крик" топором разбил дверь парадной и уничтожил домофон в Приморском районе Петербурга .
ИСТОЧНИК KP.RU