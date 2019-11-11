2019-11-11T17:37:37+03:00
Общество

Китаянка с долгами хотела сбежать из Петербурга, но попалась в автобусе судебным приставам

Женщине запрещено покидать Россию до тех пор, пока она не расплатится по счетам
Лилия КОЗЛОВА
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Гражданка Китая пыталась сбежать из Петербурга, не уплатив долги, но попалась судебным приставамГражданка Китая пыталась сбежать из Петербурга, не уплатив долги, но попалась судебным приставамФото: Олег ЗОЛОТО
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Гражданка Китая, которой запрещено покидать Россию из-за накопившихся долгов, попыталась сбежать из Петербурга на родину. Однако ее постигла неудача. Как стало известно в понедельник, 11 ноября, женщину встретили судебные приставы прямо в салоне автобуса.

- У китаянки двойное гражданство и она давно живет в Петербурге. За это время у нее накопился существенный долг за коммунальные услуги. Также она незаконно перепланировала нежилое помещение на улице Маршала Говорова в фитнес-клуб, - пишет «Мойка78».

Для того, чтобы призвать женщину к правопорядку, судебные приставы списали деньги с ее счетов в счет долга и запретили покидать страну до тех пор, пока не будет закончено исполнительное производство. Также она была привлечена к административной ответственности. Однако китаянка оплатила штрафы, но решение суда проигнорировала и решила улететь домой.

Но о планах побега узнали судебные приставы и встретили женщину прямо в автобусе, откуда ее доставили в районный отдел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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