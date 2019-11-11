Суд ограничился условным наказанием для экс-замглавы Фонда имущества Петербурга, сознавшегося во взятке

СЕГОДНЯ 20:04 2019-11-11T20:06:01+03:00

Илья Жинкин не сможет занимать государственные должности на протяжении 8 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Илью Жинкина лишили свободы на 7 лет условно, также он выплатит штраф на 3,5 млн рублей

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11 ноября Октябрьский районный суд признал виновным в получении взятки экс-замглавы Фонда имущества Петербурга. Напомним, ранее в прениях обвиняемый Илья Жинкин сознался в получении 1,6 млн рублей, а также 1 тысячи долларов. Следствие доказало, что мужчина требовал деньги от предпринимателей за особую услугу - легкое и беспрепятственное оформление договора купли-продажи здания в центре города.

- Суд назначил Жинкину наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет условно с пятилетним испытательным сроком и штрафом в размере 3,5 млн рублей. Также мужчине запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе на протяжении 8 лет, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что двое посредников взяточника также отделались условным сроком и одинаковыми штрафами на 1 миллион и 750 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU