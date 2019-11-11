На улице Звездной автобус снес двух пешеходов, один из которых погиб на месте

СЕГОДНЯ 20:33 2019-11-11T20:36:12+03:00

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Вечером 11 ноября возле дома №12 на улице Звездной автобус сбил двоих пешеходов. К сожалению, один из мужчин скончался на месте. Очевидцы говорят в соцсетях, что это были пациенты местного противотуберкулезного диспансера. Однако пока стражи порядка не установили личности пострадавших. Но предварительная причина аварии есть - мужчины решили пересечь проезжую часть в неположенном месте.

- Двое неизвестных перебегали дорогу вне зоны пешеходного перехода. Автобус двигался по улице Звездной и не успел затормозить. В результате столкновения погиб мужчина, которому на вид около 35 лет. Другой пострадавший получил тяжелые травмы, его тут же увезли в больницу врачи реанимации, - рассказали «КП-Петербург» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По факту смертельного ДТП сейчас проводят тщательную проверку. Сотрудники ГИБДД устанавливают виновников страшного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU