2019-11-11T20:36:12+03:00
Происшествия

На улице Звездной автобус снес двух пешеходов, один из которых погиб на месте

Сотрудники ГИБДД считают, что мужчины перебегали дорогу в неположенном месте
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Очевидцы считают, что мужчины, попавшие под автобус, были пациентами местного тубдиспансера. Фото: vk.com/spb_todayОчевидцы считают, что мужчины, попавшие под автобус, были пациентами местного тубдиспансера. Фото: vk.com/spb_today
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Вечером 11 ноября возле дома №12 на улице Звездной автобус сбил двоих пешеходов. К сожалению, один из мужчин скончался на месте. Очевидцы говорят в соцсетях, что это были пациенты местного противотуберкулезного диспансера. Однако пока стражи порядка не установили личности пострадавших. Но предварительная причина аварии есть - мужчины решили пересечь проезжую часть в неположенном месте.

- Двое неизвестных перебегали дорогу вне зоны пешеходного перехода. Автобус двигался по улице Звездной и не успел затормозить. В результате столкновения погиб мужчина, которому на вид около 35 лет. Другой пострадавший получил тяжелые травмы, его тут же увезли в больницу врачи реанимации, - рассказали «КП-Петербург» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По факту смертельного ДТП сейчас проводят тщательную проверку. Сотрудники ГИБДД устанавливают виновников страшного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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