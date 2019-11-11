2019-11-11T20:59:28+03:00
Общество

Автомобилистов предупреждают об ограничении проезда по дамбе в Кронштадте

Ограничения продлятся по субботу 16 ноября, виной всему ремонт инженерных сетей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Ограничения движения будут на дамбе до воскресенья. Фото: Дирекция КЗС по ПетербургуОграничения движения будут на дамбе до воскресенья. Фото: Дирекция КЗС по Петербургу
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Автомобилистов Санкт- Петербурга предупредили об ограничении проезда по дамбе в Кронштадте. Причиной является ремонт инженерных сетей на транспортной развязке острова Котлин. Свободно двигаться на машине по основному проезду не получится до воскресенья.

- Временные ограничения на движение автомобильного транспорта по полосам вводятся с 12 по 16 ноября. Дирекция КЗС просит извинения за временные неудобства. Чтобы не запутаться на дороге, убедительно просим следить за разметкой, временными знаками и ограждениями, а также не превышать установленный скоростной режим, - предупредили в пресс-службе Дирекции КЗС Санкт-Петербурга.

Добавим, что 11 ноября водителей Северной столицы обрадовали снятием ограничений движения по Вантовому мосту. Длительный и круглосуточный ремонт сооружения завершили почти на 2 недели раньше. Теперь мост избавится от постоянных пробок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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