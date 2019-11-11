2019-11-11T21:31:01+03:00
Общество

В Петербурге снесли нелегальную пекарню-кондитерскую, в которой торговали алкоголем

Пекарню, незаконно занимавшую земельный участок, силой попросили на выход [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В пекарне-кондитерской помимо хлеба и сладостей торговали алкоголем. Фото: пресс-служба ККИ ПетербургаВ пекарне-кондитерской помимо хлеба и сладостей торговали алкоголем. Фото: пресс-служба ККИ Петербурга
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Комитет по контролю за имуществом (ККИ) снес нелегальную пекарню, в которой приторговывали алкоголем. Большой павильон с двумя секциями находился на улице Есенина возле дома №12. В одной половине помещения пекли грузинский хлеб и продавали сладости с алкоголем, а во второй торговали овощами – причем, без кассовых и товарных чеков.

- Нарушения ООО «Стелла» были налицо. Вдобавок договор на землю, на которой располагалась пекарня-кондитерская, давно истек. У компании накопилась задолженность в размере более 300 тысяч рублей. Добровольно освободить участок не захотели, поэтому 11 ноября павильон снесли в принудительном порядке, - рассказали в пресс-службе ККИ Санкт-Петербурга.

У компании-владельца павильона обнаружили большой долг. Фото: пресс-служба ККИ Петербурга

У компании-владельца павильона обнаружили большой долг. Фото: пресс-служба ККИ Петербурга

Компанию-нарушителя уже привлекли к административной ответственности. Правда, штраф совсем невелик – всего 50 тысяч рублей. Однако, учитывая прошлый долг и полное лишение торговой точки, совокупность наказаний выглядит весомо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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