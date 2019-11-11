2019-11-11T21:50:57+03:00
Происшествия

На помощника прокурора метро Петербурга, подозреваемого во взятке, завели уголовное дело

По версии следствия, Григорий Боровко требовал от местного предпринимателя 300 тысяч рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Помощника прокурора подозревают в крупной взятке.Помощника прокурора подозревают в крупной взятке.Фото: Олег ЗОЛОТО
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На помощника прокурора метро Петербурга, подозреваемого во взятке, завели уголовное дело. Григория Боровко поймали еще в апреле 2019 года, однако только сейчас расследование набрало обороты.

Напомним, мужчину арестовали во время передачи денег. По версии следствия, он потребовал 300 тысяч рублей от местного предпринимателя. Взамен бизнесмену предоставились бы комфортные и вольготные условия торговли на территории подземки. Сотрудника прокуратуры метрополитена задержали с поличным, когда он договорился о получении второй половины денег. Спустя более полгода дело сдвинулось с мертвой точки.

- Невский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Григория Боровко, обвиняемого по статье за получение крупной взятки. Материалы пока только передали судье. Их еще не приняли к производству, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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