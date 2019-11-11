Толстолобики приведут в порядок экологическое состояние Сестрорецкого разлива
11 ноября комитет по природопользованию охране окружающей среды и экологической безопасности Петербурга выпустил в Сестрорецкий разлив особей толстолобика. Мероприятие прошло в рамках реализации одной из программ нацпроекта «Экология». Многолетние наблюдения за состоянием озера показали, что оно нуждается в оздоровлении. Обеспечить экологическую безопасность решили с помощью рыб.
- Особи белого и пестрого толстолобика будут кормиться фитопланктонами и детритом и тем самым очистят Сестрорецкий разлив от избытка органических веществ. Эта биологическая мелиорация улучшит экологическое состояние водоема, - объяснили в пресс-службе комитета по природопользованию Петербурга.
Рыбы изрядно поедят органические вещества в озере. Фото: пресс служба комитета по природопользованию Петербурга
За ростом, питанием и физиологическим состоянием рыб собираются тщательно наблюдать специалисты. Это позволит корректировать меры по оздоровлению вод озера.
ИСТОЧНИК KP.RU