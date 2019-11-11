2019-11-11T23:16:54+03:00
Общество

В Охта Lab рассказали о грядущих изменениях после «семейного переосмысления»

Знаменитый коворкинг может пополниться радиостудией и большой детской зоной
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Обновленное общественное пространство откроют в первом квартале 2020 года. Фото: vk.com/okhtalabОбновленное общественное пространство откроют в первом квартале 2020 года. Фото: vk.com/okhtalab
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Популярное общественное пространство Охта Lab может пополниться радиостудией и отдельной детской игровой зоной. Напомним, 1 ноября коворкинг приостановил работу на временное «переосмысление». Однако там все еще работает филиал библиотеки им. Маяковского. Более того, к Новому году на площадке хотят провести уютные камерные мероприятия.

Обновленное пространство обещают открыть в первом квартале 2020 года, только теперь оно станет более семейным.

- Из нововведений стоит отметить возможное появление радиостудии, из которой будут вести эфиры. Повезет и маленьким петербуржцам – для них откроют отдельную зону для умственных занятий, чтения, а также проведения мастер-классов и спектаклей на сцене, - рассказали «Петербургскому дневнику» представители коворкинга.

Добавим, что новая площадка Охта Lab расположится на третьем этаже ТРЦ «Охта-Молл». Библиотека, коворкинг и лекторий останутся работать в прежнем формате. Их разнообразят родительские клубы и образовательные встречи по вопросам семейного воспитания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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