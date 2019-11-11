Петербургское отделение «Единой России» отчиталось об успешных итогах года

11 Нояб. 23:59 2019-11-12T00:00:31+03:00

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Региональное отделение «Единой России» подвело итоги продуктивной работы за год в Петербурге. Первое, что отметили в партии – успех муниципальных выборов и доверие населения города. При этом состав новых депутатов стал значительно моложе. Единороссы отметили, что они единственные, кто также провел внутрипартийные выборы.

- Отдельные теплые слова хочется сказать сотрудникам общественных приемных партии, депутатам Госдумы и ЗакСа, которые постоянно держат связь с гражданами, выслушивают их жалобы и решают проблемы. По статистике положительно решается 40% обращений. Помогать людям – смысл жизни нашей партии, - подчеркивает секретарь петербургского отделения «Единой России» Вячеслав Макаров.

При этом в партии держат в уме ряд проигранных мест в выборах оппозиции в Центральном, Фрунзенском, Калининском, районах и подчеркивают, что главная задача единороссов – не раскалывать, а объединять людей.

ИСТОЧНИК KP.RU