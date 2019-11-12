Отголоски весны: Петербуржцы радуются «пробудившимся» деревьям с набухшими почками

СЕГОДНЯ 00:38 2019-11-12T00:38:41+03:00

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Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области начали делиться в соцсетях фотографиями деревьев с набухшими почками после аномально теплых выходных. «Весна идет!» - в унисон восклицают очевидцы «пробудившейся» природы. Например, в Невском районе на улице Шотмана заметили «ожившую» сирень. Прохожие считают, что на дереве совсем скоро могут распуститься листья.

- Сирень имеет такое свойство – даже зимой, при оттепели, выпускает зеленый «конус», а при похолодании вновь прячет, - поясняет чудеса природы подписчица сообщества «Наш дом - Невский Район» во «Вконтакте».

Некоторые деревья решили не дожидаться весны. Фото: vk.com/nevskiyrayon

Почки на ветках многих деревьев набухли также у Лемболовского озера во Всеволожском районе. Жители Ленобласти тепло встретили эти причуды природы после неприятных заморозков в начале последнего осеннего месяца.

Напомним, что воскресенье 10 ноября в Петербурге стало самым теплым за всю историю наблюдений метеорологов. В 3 часа дня температура воздуха составляла +9,6 градусов, что на 0,1 градуса выше, чем в этот же день 80-летней давности.

ИСТОЧНИК KP.RU