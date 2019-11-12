2019-11-12T01:58:09+03:00
Дом. Семья

Для зимовки сгодится: Летучая мышь захватила балкон жителя Невского района

Удивленный хозяин квартиры поделился фотографиями ночной находки со всем городам через соцсети [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Летучая мышь несколько ошарашила петербуржца. Фото: vk.com/unreleased_dtpЛетучая мышь несколько ошарашила петербуржца. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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Петербуржец нашел на балконе своей квартиры в Невском районе нежданный сюрприз в виде живой летучей мыши. Она укромно разместилась почти в самом в углу потолка и мирно дремала. Похоже, прохладное местечко стало идеальным местом для будущей зимовки.

- Вышел на балкон, а тут летучая мышь… Спит, - поделился ночной находкой очевидец в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Комментаторы публикации удивились мышке и хором посоветовали мужчине бежать без оглядки с квартиры и выключить свет, чтобы крылатый гость мог спокойно поспать. Кто-то с иронией отметил, что балкон больше не принадлежит хозяину, ведь теперь это пещера графа Дракулы или Бэтмена.

Благотворительный фонд помощи птицам «Сирин» считает, что шанс встретить летучую мышь в центре города сейчас не редкость. В случае обнаружения крылатого гостя, можно взять его в руки в плотных перчатках или накрыть тряпочкой, а после посадить в коробку и отдать его волонтерам, которые отправят мышь к сородичам на зимовку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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