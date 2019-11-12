Трое мужчин ночью пытались похитить девушку у библиотеки на Петроградской стороне

СЕГОДНЯ 08:15 2019-11-12T08:15:22+03:00

Ночью на Петроградской стороне трое мужчин пытались похитить девушку, затолкав ее в машину Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Жители Петроградской стороны в Петербурге стали свидетелями попытки похищения. Около полуночи в понедельник, 11 ноября, в полицию города очевидцы обратились в полицию и рассказали, что трое мужчин не русской внешности схватили девушку и стали силой усаживать ее в автомобиль.

- По словам свидетелей, трое мужчин пытались посадить девушку в машину серого цвета с номером Е 316 КМ 178 региона, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что ночной инцидент произошел возле дома номер 73 на Большом проспекте Петроградской стороны, в котором располагается Центральная районная библиотека имени Пушкина. Смогла ли девушка отбиться от своих похитителей, свидетели не уточняют. Приметы мужчин также не сообщаются.

После заявления, стражи правопорядка выехали на указанный адрес. На данный момент правоохранители проверяют информацию о похищении девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU