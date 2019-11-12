Густой пар валит из-под земли во дворе на проспекте Маршала Жукова

СЕГОДНЯ 08:45 2019-11-12T08:45:02+03:00

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В Красносельском районе Петербурга всю ночь с понедельника на вторник, 11 на 12 ноября, работали аварийные службы. Очевидцы рассказали в сети о том, что во дворе дома 33, корпус 1, по улице Маршала Жукова рабочие вырыли огромный котлован и перекрыли все проезды вокруг. Причиной тому стала авария, произошедшая днем.

- Во дворе на Маршала Жукова из-под земли валит пар. Это еще часа в три дня произошло. Вышел на улицу, а там СПА открыли, - рассказали местные жители.

Очевидцы сразу же обратились в службы и рассказали о парении во дворе, дабы предупредить о возможном серьезном ЧП. По всей видимости, произошла авария на теплотрассе, поэтому рабочие стали раскапывать трубы, чтобы проверить, откуда именно выходит пар.

Местные жители жалуют, что уже не первый раз аварийщики работают в одном и том же месте, снова и снова перекапывая двор. Когда закончатся работы, пока что не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU