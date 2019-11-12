Привязанную к ограде собаку, дрожащую от холода, спасли в Кировском районе Петербурга
В Петербурге разыскивают хозяина маленькой собачки, брошенной на улице Лени Голикова. Вечером в понедельник, 11 ноября, неравнодушный мужчина обратил внимание на животное, привязанное к ограде возле магазина, расположенного в доме номер два по указанной улице. Собака дрожала от холода и обеспокоено смотрела по сторонам, в поисках своего хозяина. Но он так и не пришел за ней.
- Мужчина несколько раз заходил в магазин с просьбой отозваться хозяина. По словам местных бабулек, собака сидела привязанной часа полтора-два, - рассказали очевидцы в сети.
Вокруг несчастной собаки собрались неравнодушные люди, обеспокоенные ее судьбой. Бросить привязанное животное на произвол судьбы было бы очень жестоко, ведь пес мог просто погибнуть от голода и холода. В итоге над собакой сжалилась петербурженка и забрала ее к себе.
Девушка опубликовала в сети видео с потерянной собачкой в надежде, что хозяин все же найдется и заберет животное домой. Однако петербуржцы посоветовали не отдавать животное человеку, который так равнодушно бросил верного друга на улице.
Дрожащую от холода и привязанную к ограде собаку спасли в Петербурге .
ИСТОЧНИК KP.RU