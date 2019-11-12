Молодого петербуржца ограбили у его дома, отняв у него сумку с 3 миллионами рублей

СЕГОДНЯ 09:44 2019-11-12T09:44:54+03:00

В Петербурге молодого парня избил и ограбил неизвестный, выхватив у него сумку с 3 миллионами рублей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Полиция Петербурга расследует дело о дерзком ограблении, совершенном на улице в Красносельском районе города. Неизвестный человек напал на молодого 22-летнего парня вечером в понедельник, 11 ноября, избив его и отняв сумку, в которой находилась серьезная сумма денег – 3 миллиона рублей.

- Полиции парень рассказал, что вечером в понедельник встретился со знакомым своей матери возле одного из торговых центров в Приморском районе Петербурга, для того, чтобы забрать деньги, принадлежащие его родственнице. После этого он сразу же вызвал такси, на котором доехал до дома, - сообщили в главном управлении МВД по Северной столице.

Как только юноша вышел из такси, около 21 часов вечера, у подъезда дома 41 по проспекту Маршала Жукова на него напал неизвестный человек. Он ударил несколько раз парня в лицо, выхватил сумку, в которой было 3 миллиона рублей и документы, и сбежал.

По факту ограбления было возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает нападавшего.

ИСТОЧНИК KP.RU