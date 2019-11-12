На Гранитной улице ночью «разули» каршеринг

СЕГОДНЯ 10:14 2019-11-12T10:14:35+03:00

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«Мысль о том, что пять с половиной тысяч попросту брошены на мостовой, и к тому же снабжены колесами, может отравить любую счастливую жизнь», - кто не помнит знаменитую фразу из фильма «Берегись автомобиля»? Наверняка помнят ее и злоумышленники, промышляющие кражами автомобильных колес. На этот раз из жертвой стал беззащитный прокатный «Рено». Ночью авто, стоящий на кирпичах, заметили в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

- Когда наступил сезон переобувки. На Гранитной с каршеринга кто-то снял себе колеса на зиму, - пишут горожане в группе «Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Надо сказать, что стоимость комплекта автомобильной резины вместе с дисками легко может потянуть на 20 тысяч рублей. А это значит, что похитителям грозит уголовное дело, если их найдут.

Увы, но прокатные автомобили довольно часто становятся «жертвами» злоумышленников. С машин снимают зеркала, похищают коврики, запасные колеса, домкраты, автонаборы с огнетушителем и аптечкой, а также прочие вещи. Но колеса, конечно, снять проще всего.

ИСТОЧНИК KP.RU