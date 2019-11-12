Балет с промышленными роботами и пантомимы с виртуальной реальностью покажу в Мариинском театре

СЕГОДНЯ 12:00 2019-11-12T12:00:25+03:00

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С 18 января по 12 ноября 2019 года по всей России прошел театральный марафон, открытие которого состоялось во Владивостоке, а подведение итогов и торжественное закрытие пройдет 14 ноября на исторической сцене Мариинского театра в Петербурге. В этот день здание «храма искусства» превратится в пространство современных сценических технологий.

- Гости торжественной церемонии увидят хореографический номер Андрея Кайдановского с применением 3D-проекций в исполнении ведущих солистов балетной труппы Венской государственной оперы, балет с использованием промышленных роботов, а также пантомиму, где артисты взаимодействуют со своими проекциями в реальном и виртуальном пространстве благодаря технологии видеомэппинга, - рассказали в Смольном.

В фойе театра откроется выставка «Благотворители и театральные меценаты императорской России» со специальной интерактивной зоной. При наведении мобильного устройства на специальные метки перед зрителями «оживут» известные театральные деятели.

За время Всероссийского театрального марафона более семи миллионов зрителей посетили и посмотрели онлайн-трансляции 450 разнообразных спектаклей и театрализованных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU