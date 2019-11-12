2019-11-12T12:38:27+03:00
Происшествия

СК проверит сведения о насилии доцента СПбГУ Олега Соколова над другой девушкой

Для расследования дела об убийстве в Петербург уже отправилась «команда поддержки» следователей из Москвы
Петр КИБЕР
Поделиться:
Следком проверит все обстоятельства убийства аспирантки историком и преподавателем СПбГУ.Следком проверит все обстоятельства убийства аспирантки историком и преподавателем СПбГУ.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Глава Следкома России Александр Бастрыкин отправил следователей из Москвы в Петербург для помощи в расследовании убийства 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в котором подозревают 63-летнего историка, преподавателя и ее сожителя Олега Соколова. Также СК проверит сведения о насилии в отношении другой девушки, о котором писали СМИ.

Первое интервью с Олегом Соколовым в изоляторе МВД.

- Для оказания практической помощи в расследовании резонансного убийства и содействии в сборе и фиксации доказательств по уголовному делу Александр Бастрыкин направил в Санкт-Петербург опытных специалистов Главного управления криминалистики Следственного комитета, - сообщает пресс-служба СК России.

Сейчас следователи работают над установлением «всех без исключения» обстоятельств произошедшего. По делу назначены необходимые экспертизы, допрошены родные и знакомые Олега Соколова, а также родители убитой.

Напомним, что накануне в реке было найдено туловище погибшей Анастасии Ещенко (руки и ноги убийца выбросил в реку, а голову обнаружили в квартире преподавателя), одновременно с этим самого Олега Соколова взяли под арест, а следователи предъявили ему обвинение в убийстве.

Преподаватель СПбГУ расчленил аспирантку-любовницу.Преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил свою 24-летнюю любовницу. Он застрелил девушку, расчленил и пытался утопить её останки в Мойке. Но в итоге сам доцент оказался в реке…

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доцент института истории СПбГУ убил и расчленил студентку»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржец убегал от воображаемых собак и выпал с третьего этажа
Львица Тася из Ленинградского зоопарка умилила петербуржцев подготовкой ко сну
Балет с промышленными роботами и пантомимы с виртуальной реальностью покажу в Мариинском театре
В перелеске у железной дороги мигранту воткнули нож в «ягодичную область»
Рояль в кустах появился на Омской улице в Петербурге
Рояль в кустах появился на Омской улице в Петербурге
Петербуржец, заперший сожительницу в квартире на два часа, может сесть в тюрьму не несколько лет
Петербургская школа получила угрозу о взрыве с номера, зарегистрированного на РЖД
Перед матчем Россия-Бельгия в Петербурге на стадионе выступит группа «Кино» с оркестром Мариинского театра
На Гранитной улице ночью «разули» каршеринг
Из-за отсутствия света на железнодорожной станции в Пушкине, пассажиров пропускают без билетов
Молодого петербуржца ограбили у его дома, отняв у него сумку с 3 миллионами рублей
Привязанную к ограде собаку, дрожащую от холода, спасли в Кировском районе Петербурга
Густой пар валит из-под земли во дворе на проспекте Маршала Жукова