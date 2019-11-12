СК проверит сведения о насилии доцента СПбГУ Олега Соколова над другой девушкой
Глава Следкома России Александр Бастрыкин отправил следователей из Москвы в Петербург для помощи в расследовании убийства 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в котором подозревают 63-летнего историка, преподавателя и ее сожителя Олега Соколова. Также СК проверит сведения о насилии в отношении другой девушки, о котором писали СМИ.
Первое интервью с Олегом Соколовым в изоляторе МВД.
- Для оказания практической помощи в расследовании резонансного убийства и содействии в сборе и фиксации доказательств по уголовному делу Александр Бастрыкин направил в Санкт-Петербург опытных специалистов Главного управления криминалистики Следственного комитета, - сообщает пресс-служба СК России.
Сейчас следователи работают над установлением «всех без исключения» обстоятельств произошедшего. По делу назначены необходимые экспертизы, допрошены родные и знакомые Олега Соколова, а также родители убитой.
Напомним, что накануне в реке было найдено туловище погибшей Анастасии Ещенко (руки и ноги убийца выбросил в реку, а голову обнаружили в квартире преподавателя), одновременно с этим самого Олега Соколова взяли под арест, а следователи предъявили ему обвинение в убийстве.
Преподаватель СПбГУ расчленил аспирантку-любовницу.Преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил свою 24-летнюю любовницу. Он застрелил девушку, расчленил и пытался утопить её останки в Мойке. Но в итоге сам доцент оказался в реке…
ИСТОЧНИК KP.RU
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