2019-11-12T12:28:49+03:00
Дом. Семья

Львица Тася из Ленинградского зоопарка умилила петербуржцев подготовкой ко сну

Несмотря на свою мощь и хищную суть, горожане разглядели в звере игривую кошечку [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Ленинградский зоопарк поделился милым видео с львицей ТасейЛенинградский зоопарк поделился милым видео с львицей ТасейФото: принтскрин видео.
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Животные-обитатели Ленинградского зоопарка не перестают радовать и умилять петербуржцев. Работники дома зверей во вторник, 12 ноября, опубликовали в сети видео, на котором мощная львица по имени Тася пытается улечься поудобнее перед сном. Хищница перекатывается на спине и поджимает лапки, словно она не дикий, опасный зверь, а маленькая, домашняя кошечка.

- Сразу понятно, что кошка. Пусть и большая, - умилились горожане, смотря на видео с львицей.

Тася долго ворочалась на полу, перекатываясь то на один, то на другой бок. Потом подцепила лапой почку с тряпкой и попыталась ей укрыться, для большего уюта.

Животные петербургского зоосада нередко радуют горожан своими милыми выходками, видео которых работники зоопарка публикуют в сети. Одной из звезд среди зверинца давно стала белая медведица Хаарчаана. Царица Северного полюса никогда не сидит на месте и веселит посетителей своей увлекательной игрой с мячиками или просто радостно плещется в бассейне словно маленький ребенок.

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Львица Тася из Ленинградского зоопарка умилила петербуржцев, пытаясь улечься поудобнее
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ИСТОЧНИК KP.RU

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