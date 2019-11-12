2019-11-12T13:06:04+03:00
Происшествия

Петербуржец убегал от воображаемых собак и выпал с третьего этажа

В тяжелом состоянии неадекватный мужчина оказался в больнице
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Мужчина убегал от воображаемых собак и выпал из окна третьего этажа в ПетербургеМужчина убегал от воображаемых собак и выпал из окна третьего этажа в ПетербургеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В Александровскую больницу Петербурга поступил мужчина с тяжелыми травмами головы, а также закрытыми переломами. Пациента госпитализировали в ночь на понедельник, 11 ноября, от дома 28/32 по проспекту Ударников, где он упал с высоты третьего этажа. Удивительной стала причина, из-за которой он вывалился – петербуржец убегал от собак, которые ему мерещились повсюду.

- Охранники одного из магазинов, находящегося недалеко от места, где нашли мужчину, рассказали, что видели его вечером в воскресенье, 10 ноября, перед тем как произошел инцидент. По их словам, тот вел себя неадекватно: ему казалось, что за ним бегают собаки, а также, что он откуда-то летит, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Также охранники отметили, что мужчина все время падал и обо все бился, спасаясь от воображаемых псов.

Когда пациент пришел в себя в больнице, выяснилось, что ему 33 года. Адрес проживания он не назвал, а также про собак тоже упоминать не стал. В результате бегства от воображаемых псов у мужчины серьезная травма головного мозга, а также перелом лучевой кости. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Львица Тася из Ленинградского зоопарка умилила петербуржцев подготовкой ко сну
СК проверит сведения о насилии доцента СПбГУ Олега Соколова над другой девушкой
Балет с промышленными роботами и пантомимы с виртуальной реальностью покажу в Мариинском театре
В перелеске у железной дороги мигранту воткнули нож в «ягодичную область»
Рояль в кустах появился на Омской улице в Петербурге
Рояль в кустах появился на Омской улице в Петербурге
Петербуржец, заперший сожительницу в квартире на два часа, может сесть в тюрьму не несколько лет
Петербургская школа получила угрозу о взрыве с номера, зарегистрированного на РЖД
Перед матчем Россия-Бельгия в Петербурге на стадионе выступит группа «Кино» с оркестром Мариинского театра
На Гранитной улице ночью «разули» каршеринг
Из-за отсутствия света на железнодорожной станции в Пушкине, пассажиров пропускают без билетов
Молодого петербуржца ограбили у его дома, отняв у него сумку с 3 миллионами рублей
Привязанную к ограде собаку, дрожащую от холода, спасли в Кировском районе Петербурга
Густой пар валит из-под земли во дворе на проспекте Маршала Жукова