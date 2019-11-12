Петербуржец убегал от воображаемых собак и выпал с третьего этажа

СЕГОДНЯ 13:06 2019-11-12T13:06:04+03:00

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В Александровскую больницу Петербурга поступил мужчина с тяжелыми травмами головы, а также закрытыми переломами. Пациента госпитализировали в ночь на понедельник, 11 ноября, от дома 28/32 по проспекту Ударников, где он упал с высоты третьего этажа. Удивительной стала причина, из-за которой он вывалился – петербуржец убегал от собак, которые ему мерещились повсюду.

- Охранники одного из магазинов, находящегося недалеко от места, где нашли мужчину, рассказали, что видели его вечером в воскресенье, 10 ноября, перед тем как произошел инцидент. По их словам, тот вел себя неадекватно: ему казалось, что за ним бегают собаки, а также, что он откуда-то летит, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Также охранники отметили, что мужчина все время падал и обо все бился, спасаясь от воображаемых псов.

Когда пациент пришел в себя в больнице, выяснилось, что ему 33 года. Адрес проживания он не назвал, а также про собак тоже упоминать не стал. В результате бегства от воображаемых псов у мужчины серьезная травма головного мозга, а также перелом лучевой кости. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU