Петербуржец устроил погром в парадной дома на Даниила Хармса, разбив стекла и поломав лифт

СЕГОДНЯ 15:15 2019-11-12T15:15:16+03:00

В Петербурге задержали пьяного мужчину, устроившего погром в парадной жилого дома на улице Даниила Хармса Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Пьяного хулигана, устроившего погром в парадной жилого дома, задержали в Красногвардейском районе Петербурга. Около семи часов утра во вторник, 12 ноября, жильцы услышали жуткий шум, доносившийся с лестничных клеток и вызвали полицию. Как оказалось, не зря. Неадекватный мужчина крошил все вокруг без разбора.

- Пьяный мужчина повредил входную дверь парадной дома номер 7 по улице Даниила Хармса, после чего стал выбивать двери лифта. Затем он начал подниматься наверх, попутно разбивая на каждом из этажей стекла оконных блоков на лестничных клетках, - сообщили в Росгвардии Петербурга.

Испуганные жильцы дома вызвали полицию. На адрес быстро прибыл наряд вневедомственной охраны, который задержал задержали хулигана на лестничной площадке, где он выломал общую входную дверь на одном из этажей здания. Неадекватного мужчину доставили в отдел полиции.

В итоге, хулиган разбил семь окон в парадной, повредил две двери и лифт. Сумма ущерба устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU