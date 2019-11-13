2019-11-13T11:17:47+03:00
Происшествия

Из церковной лавки в Стрельне украли печать монастыря

Также пропали иконы, складень, крестики и цепочки
Петр КИБЕР
Поделиться:
Из церковной лавки в стрельне вынесли крестики, иконы и прочие ценности.Из церковной лавки в стрельне вынесли крестики, иконы и прочие ценности.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Полиция Петродворцового Петербурга района ищет «клюквенника» - так на профессиональном сленге называются воришки, специализирующиеся на церковных кражах. На этот раз один из таких злоумышленников навестил церковь Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне.

- По словам заявителя, в ночь на 12 ноября неизвестный влез в церковную лавку, откуда унес печать монастыря, пять икон, один складень, а также крестики и цепочки, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Приблизительная стоимость пропавшего оценивается в 30 тысяч рублей. По словам церковных служащих, злодей скорее всего влез в помещение лавки через форточку.

Прибывшие на вызов оперативники осмотрели место происшествия, сделали слепки следов обуви, сняли отпечатки пальцев с рамы и начали розыск неизвестного преступника. Пока идет проверка всех обстоятельств, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчине, изуродовавшего стеклянным бокалом лицо посетителя ресторана в Петербурге, грозит до 10 лет тюрьмы
Мужчина сексуально надругался над 9-летним ребенком в аквапарке Петербурга
В Нарьян-Маре подросток обстрелял детский сад из пистолета
Резерв лекарств для больных сахарным диабетом создадут в Петербурге
Под Мостом глупости застряла «Газель» из Москвы
Вооруженные грабители отобрали у водителя-экспедитора сигарет на 1,2 миллиона рублей
Теплый сектор атлантического циклона принесет в Петербург ветер и дожди
Большой частный дом с баней сгорели в Кировском районе
На Выборгской набережной автомобиль врезался в столб, есть пострадавшие
Жители Красносельского района жалуются на вонючую воду с песком, текущую из кранов
На Рубинштейна появился похоронный мемориал с погребальными венками закрытому бару
Дед Мороз из Великого Устюга раскрыл дату приезда в Петербург
На проспекте Маршала Жукова заметили малолетнего человека-паука, зацепившегося за автобус
На станции метро «Беговая» заметили новую протечку, которую прикрывают грязными тряпками
Солист Rammstein Тилль Линдеманн вернется в полюбившийся Петербург с новым концертом