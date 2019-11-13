Из церковной лавки в Стрельне украли печать монастыря
Полиция Петродворцового Петербурга района ищет «клюквенника» - так на профессиональном сленге называются воришки, специализирующиеся на церковных кражах. На этот раз один из таких злоумышленников навестил церковь Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне.
- По словам заявителя, в ночь на 12 ноября неизвестный влез в церковную лавку, откуда унес печать монастыря, пять икон, один складень, а также крестики и цепочки, - сообщает источник в правоохранительных органах.
Приблизительная стоимость пропавшего оценивается в 30 тысяч рублей. По словам церковных служащих, злодей скорее всего влез в помещение лавки через форточку.
Прибывшие на вызов оперативники осмотрели место происшествия, сделали слепки следов обуви, сняли отпечатки пальцев с рамы и начали розыск неизвестного преступника. Пока идет проверка всех обстоятельств, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.
ИСТОЧНИК KP.RU