Резерв лекарств для больных сахарным диабетом создадут в Петербурге
В Санкт-Петербурге собираются ввести новую систему обеспечения страдающих сахарным диабетом всеми необходимыми лекарствами. Данную инициативу обсудят городские депутаты на пленарном заседании парламента в среду, 13 ноября. Препараты больным будут выдавать из специально созданного резерва.
- Также диабетики получат возможность обучиться основам компенсации болезни, узнать о технике введения инсулина и профилактике осложнений, - сообщил депутат Петербургского ЗакСа Денис Четырбок.
Кроме того, планируется создать региональный регистр всех людей, страдающих сахарным диабетом. Это позволит наблюдать за состоянием больных, а также оценивать их потребность в тех или иных лекарствах.
На данный момент, согласно официальным данным, в Петербурге более 155 тысяч человек страдают сахарным диабетом. При этом их количество постоянно растет.
Напомним, что с 14 по 17 ноября петербуржцы смогут бесплатно провериться на сахарный диабет. Это позволит заранее узнать о рисках возникновения болезни и избежать тяжелых осложнений.
ИСТОЧНИК KP.RU