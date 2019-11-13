Резерв лекарств для больных сахарным диабетом создадут в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:33 2019-11-13T11:33:06+03:00

Также в Северной столице планируют создать региональный регистр людей, страдающих этой болезнью

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В Санкт-Петербурге собираются ввести новую систему обеспечения страдающих сахарным диабетом всеми необходимыми лекарствами. Данную инициативу обсудят городские депутаты на пленарном заседании парламента в среду, 13 ноября. Препараты больным будут выдавать из специально созданного резерва.

- Также диабетики получат возможность обучиться основам компенсации болезни, узнать о технике введения инсулина и профилактике осложнений, - сообщил депутат Петербургского ЗакСа Денис Четырбок.

Кроме того, планируется создать региональный регистр всех людей, страдающих сахарным диабетом. Это позволит наблюдать за состоянием больных, а также оценивать их потребность в тех или иных лекарствах.

На данный момент, согласно официальным данным, в Петербурге более 155 тысяч человек страдают сахарным диабетом. При этом их количество постоянно растет.

Напомним, что с 14 по 17 ноября петербуржцы смогут бесплатно провериться на сахарный диабет. Это позволит заранее узнать о рисках возникновения болезни и избежать тяжелых осложнений.

ИСТОЧНИК KP.RU