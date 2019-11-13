В Нарьян-Маре подросток обстрелял детский сад из пистолета
Новый инцидент с детскими садами произошел в столице Ненецкого автономного округа (НАО) городе Нарьян-Мар. Именно здесь утром 31 октября произошло жестокое убийство 6-летнего ребенка. На этот раз все обошлось простым хулиганством, но местные жители успели сильно перенервничать.
- 11 ноября 2019 года в 14 часов 30 минут в дежурную часть УМВД России по Ненецкому автономному округу поступило сообщение о том, что неустановленное лицо повредило окно на третьем этаже детского сада «Кораблик», - сообщает пресс-служба УМВД России по НАО.
Прибывшие на место ЧП полицейские установили, что в стекло попала пуля из пневматического пистолета. В течение нескольких часов стражи порядка установили, кто мог это сделать. Хулиганом оказался местный житель 2003 года рождения. Дома у 16-летнего подростка был изъят пистолет, из которого был сделан выстрел.
Сейчас по факту инцидента идет проверка, решается вопрос о возбуждении дела.
Напомним, что 31 октября в другом детсаду «Сказка» неадекватный 36-летний мужчина проник в одну из групп во время тихого часа и зарезал спящего ребенка. Позднее он объяснил, что сделал это из-за голосов в голове.
ИСТОЧНИК KP.RU