В Нарьян-Маре подросток обстрелял детский сад из пистолета

СЕГОДНЯ 11:51 2019-11-13T11:51:50+03:00

В Нарья-Маре подросток обстрелял детский сад из пневматического пистолета. Фото: УМВД РФ по НАО.

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Новый инцидент с детскими садами произошел в столице Ненецкого автономного округа (НАО) городе Нарьян-Мар. Именно здесь утром 31 октября произошло жестокое убийство 6-летнего ребенка. На этот раз все обошлось простым хулиганством, но местные жители успели сильно перенервничать.

- 11 ноября 2019 года в 14 часов 30 минут в дежурную часть УМВД России по Ненецкому автономному округу поступило сообщение о том, что неустановленное лицо повредило окно на третьем этаже детского сада «Кораблик», - сообщает пресс-служба УМВД России по НАО.

Прибывшие на место ЧП полицейские установили, что в стекло попала пуля из пневматического пистолета. В течение нескольких часов стражи порядка установили, кто мог это сделать. Хулиганом оказался местный житель 2003 года рождения. Дома у 16-летнего подростка был изъят пистолет, из которого был сделан выстрел.

Сейчас по факту инцидента идет проверка, решается вопрос о возбуждении дела.

Напомним, что 31 октября в другом детсаду «Сказка» неадекватный 36-летний мужчина проник в одну из групп во время тихого часа и зарезал спящего ребенка. Позднее он объяснил, что сделал это из-за голосов в голове.

ИСТОЧНИК KP.RU