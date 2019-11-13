Мужчина сексуально надругался над 9-летним ребенком в аквапарке Петербурга

СЕГОДНЯ 12:04 2019-11-13T12:04:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Петербурге 47-летний житель поселка Шушары сексуально надругался над 9-летним ребенком в аквапарке, расположенном на севере города. О преступлении, произошедшем еще в 2016 году, следователи узнали только сейчас во время допросов и расследования в отношении подозреваемого, который уже содержится в СИЗО за развратные действия с детьми.

- Насилие над 9-летним ребенком, с которым мужчина познакомился в Гатчине, произошло с 10 по 12 июля 2016 года. Он посадил его в свою машину и повез в аквапарк. Пока они ехали, подозреваемый гладил свою жертву по коленке, а уже по приезду в развлекательный центр совершил с несовершеннолетним действия сексуального характера, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В связи с новыми раскрывшимися подробностями, в отношении 47-летнего заключенного возбуждено новое уголовное дело. Ранее он был задержан 14 апреля 2019 года за то, что совершил развратные действия с тремя детьми от 9 до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU