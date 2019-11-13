Мужчине, изуродовавшего стеклянным бокалом лицо посетителя ресторана в Петербурге, грозит до 10 лет тюрьмы
Драка между посетителями ресторана-клуба в Санкт-Петербурге обернулась печальными последствиями: один мужчина ударил другого по голове стеклянным бокалом, который разбился и разрезал лицо пострадавшему.
Уголовное дело о «лице со шрамом» рассмотрит Фрунзенский районный суд. На скамейке подсудимых окажется житель Ленобласти. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
- Конфликт между отдыхавшими в ресторане мужчинами произошел в марте 2019 года, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга. - Сначала между ними завязалась словесная перепалка, а после обвиняемый схватил стеклянный бокал и разбил его о голову своего оппонента.
В результате бокал разбился, а его острые края порезали лицо потерпевшего. Несчастному даже потребовалась помощь хирургов.
В настоящее время дело с собранными доказательствами направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU