2019-11-13T12:29:05+03:00
Общество

10 тысяч цветов сожгли в печи из-за табачной белокрылки и трипса

В числе зараженных растений были розы, гвоздики и прочие рододендроны
Петр КИБЕР
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Россельхознадзор сжег больше 10 тысяч зараженных цветов. Фото: РоссельхознадзорРоссельхознадзор сжег больше 10 тысяч зараженных цветов. Фото: Россельхознадзор
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Больше 10 тысяч цветов безжалостно сожгли в печке всего за один день. Произошло это под пристальным наблюдением сотрудников управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Причиной, по которой розы, гвоздики и прочие «женские радости» отправились в огонь, стали вредители.

- В ходе фитосанитарного контроля были выявлены жизнеспособные особи опасных карантинных вредителей – западного цветочного трипса и табачной белокрылки, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Всего в печь отправились 10 703 цветка из Нидерландов, Израиля, Кении и Колумбии. В их числе: 5450 эустом, 3060 хризантем, 1000 гвоздик, 960 роз, 215 гелиантусов и 18 рододендронов.

Согласно закону, все зараженные цветы надо было либо вернуть отправителю, либо сжечь. Собственники партии предпочли цветы сжечь.

Напомним, что накануне Россельхознадзор уничтожил 21 тонну контрафактных мандаринов из США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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