Домушник обчистил квартиру директора петербургской фирмы на 1,5 млн рублей
Вора-домушника, обчистившего квартиру на севере Петербурга, ищет полиция. Добычей злоумышленника стала крупная сумма денег и другие ценности.
Почти 700 тыс. рублей, полторы тысячи долларов, две тысячи евро и ювелирные украшения украли из квартиры директора ООО «Спутник» в одном из домов на улице Вавиловых. Вернувшись домой 12 ноября вечером, женщина обнаружила, что на кухне отжат стеклопакет.
- Потерпевшая тут же обратилась к правоохранителям. Общая сумма ущерба, по ее словам, составила 1 млн 408 тыс. рублей, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
На место преступления прибыли полицейские. Они изъяли отпечатки пальцев и следы обуви. По заявлению женщины возбудили дело по статье «Кража».
Отметим, что в доме, где живет женщина, установлены камеры внешнего видеонаблюдения. Не исключено, что преступник мог попасть на запись. Сейчас эти данные изучает полиция. Расследование преступления продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU