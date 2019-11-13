Домушник обчистил квартиру директора петербургской фирмы на 1,5 млн рублей

13 Нояб. 12:52 2019-11-13T12:52:12+03:00

Преступник похитил у бизнесмена украшения и валюту

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Вора-домушника, обчистившего квартиру на севере Петербурга, ищет полиция. Добычей злоумышленника стала крупная сумма денег и другие ценности.

Почти 700 тыс. рублей, полторы тысячи долларов, две тысячи евро и ювелирные украшения украли из квартиры директора ООО «Спутник» в одном из домов на улице Вавиловых. Вернувшись домой 12 ноября вечером, женщина обнаружила, что на кухне отжат стеклопакет.

- Потерпевшая тут же обратилась к правоохранителям. Общая сумма ущерба, по ее словам, составила 1 млн 408 тыс. рублей, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

На место преступления прибыли полицейские. Они изъяли отпечатки пальцев и следы обуви. По заявлению женщины возбудили дело по статье «Кража».

Отметим, что в доме, где живет женщина, установлены камеры внешнего видеонаблюдения. Не исключено, что преступник мог попасть на запись. Сейчас эти данные изучает полиция. Расследование преступления продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU