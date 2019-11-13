В Ленобласти младенец с переломом черепа попал в больницу из-за старшей сестры
Маленькую девочку экстренно доставили в больницу вечером во вторник 12 ноября из квартиры одного из домов на Пионерской улице в Сосновом бору.
- Пострадавшему ребенку всего шесть месяцев. Она родилась в мае этого года. Врачи диагностировали у нее закрытый перелом теменной кости без смещения.
Состояние крошки оценивается как тяжелое, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
По его словам, в местный отдел полиции о госпитализации младенца сообщили медики 12 ноября около полуночи. После этого полицейские провели проверку. Они посетили квартиру, где пострадала малышка и выяснили, что девочку уронила на пол пятилетняя сестра.
Семья пострадавшей полная и благополучная и на учете не состоит. Отец и мать детей работают инженерами на Ленинградской атомной электростанции. Старшая девочка ходит в детский садик.
ИСТОЧНИК KP.RU