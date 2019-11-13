В Петербурге установят памятную доску фантасту Борису Стругацкому

13 Нояб. 13:51 2019-11-13T13:51:03+03:00

Мемориал появится в Московском районе, на доме, где когда-то жил писатель

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Петербургские депутаты одобрили инициативу об установлении памятной доски писателю-фантасту Борису Стругацкому. Если все пойдет по плану, то имя литератора увековечат уже в ближайшее время.

- Доска появится на фасаде дома номер 4 литера А, по улице Победы в Московском районе Петербурга, где когда-то жил писатель, - пишет «Мойка 78».

Напомним, что ранее комитет по культуре Санкт-Петербурга потребовал от инициаторов установки мемориала справку, что Борис Стругацкий...действительно был писателем. Эта формальность потребовалась потому, что с момента смерти фантаста (в 2012 году) не прошло 30 лет.

Позднее Союз писателей Петербурга дал соответствующую справку и вопрос был закрыт.

Теперь ничего не мешает установке памятной доски, которая появится на углу улиц Победы и Варшавской со стороны последней - там выше проходимость. Проект мемориала уже есть.

Напомним, что авторству Бориса и Аркадия Стругацких принадлежат такие произведения, как «Трудно быть богом», «Пикник на обочине» по котому снят знаменитый «Сталкер» и другие книги.

ИСТОЧНИК KP.RU