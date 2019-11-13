Петербург может разбогатеть на 10 миллиардов рублей за счет сотрудничества с «Роснано»

13 Нояб. 13:53 2019-11-13T13:53:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудничество с «Роснано» может принести Петербургу до 10 миллиардов рублей. Перспективы развития совместной работы в среду, 13 ноября, обсудили губернатор города на Неве Александр Беглов и председатель правления корпорации Анатолий Чубайс на площадке XII Петербургского международного инновационного форума. Компания собирается инвестировать по 20 миллиардов рублей в реализацию каждого из национальных проектов «Цифровая экономика» и «Промышленный экспорт» по всей стране.

- Мы подберем предприятия для участия в этих проектах и создадим для них соответствующие условия». Речь идёт о перспективных городских предприятиях с объёмами продаж превышающими 500 млн рублей в год, имеющих экспортное направление. Анатолий Чубайс одобрил эту инициативу, отметив, что «Петербург должен быть на передовой в развитии инноваций и промышленности», - отметил Беглов.

Губернатор заявил, что город рассчитывает получить по 4-5 миллиардов рублей по каждому из проектов.

В целом, на сегодняшний день сотрудничество компании и Петербурга проходит вполне эффективно. Отмечается, что хорошо себя зарекомендовали троллейбусы с увеличенным автономным ходом: сейчас семь городских маршрутов обслуживают 125 таких машин, в 80 из них используются литий-ионные аккумуляторы производства «Лиотех-Инновации». Также внедряется новая технология производства асфальта с использованием резиновой крошки, которая должна увеличить срок службы дорожного покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU