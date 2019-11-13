2019-11-13T14:35:10+03:00
Происшествия

Восьмиклассница из Петербурга ушла гулять с собакой и пропала

Девочка не отвечала на звонки, а после телефон и вовсе отключился
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге разыскивают 14-летнюю девочку, которая ушла гулять с собакой и пропалаВ Петербурге разыскивают 14-летнюю девочку, которая ушла гулять с собакой и пропалаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция Петербурга разыскивает 14-летнюю школьницу, пропавшую во вторник, 12 ноября, во время прогулки с собакой. Тревогу забил 47-летний отец девочки, который весь вечер обрывал телефон своей дочери, пока тот окончательно не отключился. Уже за полночь, не находящий себе места мужчина, обратился в правоохранительные органы с просьбой начать профессионалов поиски.

- В 1:30 часов среды, 13 ноября, житель Невского района Петербурга обратился в полицию с заявлением о пропаже его 14-летней дочери. Он рассказал, что в 19:10 часов вечера вторника, 12 ноября, восьмиклассница вернулась из школы, взяла собаку и пошла на прогулку, с которой так и не вернулась, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

До 22:00 отец постоянно звонил дочери, но после телефон просто отключился и звонки перестали проходить. Мужчина рассказал, что мать девочки умерла, после он женился второй раз. Никаких конфликтов дома не было, раньше девочка из дома не уходила.

Приметы школьницы: худая, ростом 160 сантиметров, у нее темные волосы и карие глаза. Была одета в бордовую куртку «аляску» с капюшоном, черные укороченные брюки и черные кроссовки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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