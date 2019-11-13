Еда и таблетки по сговору: с начала года антимонопольщики выявили в Петербурге 15 картелей

13 Нояб. 14:41 2019-11-13T14:41:16+03:00

Участниками другого крупного антимонопольного дело, возбужденного в этом году УФАС, стали пять компаний, вступивших в «праздничный» картельный сговор. Фото: Артем КИЛЬКИН

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О борьбе с петербургскими картелями рассказал глава регионального УФАС Вадим Владимиров. По его словам, чаще всего незаконные соглашения на торгах заключаются в сферах организации социального питания, поставки лекарств, медоборудования, выполнения ремонтных и строительных работ, а также проведение праздников.

- Если в 2017 году было выявлено семь картелей, то в 2018-м их было уже 17, а с начала 2019 года нами уже выявлено 15 картельных сговоров, - уточнил он.

С начала года общая сумма штрафов за картельные преступления составила 59 млн 129 тыч. 638 рублей.

В один из самых крупных пищевых картелей, выявленных в этом году, входили АО «КСП Василеостровского района», АО «Фирма Флоридан» и ООО «Воскресенье». С 2015 по 2017 год они участвовали в 50 аукционах на поставку продуктов питания, заключив контракты на общую сумму превышающую 65,5 млн рублей.

Но их переплюнул «медицинский картель», участниками которого стали целых 13 компаний: ООО «Полимедсервис», ООО «ДезФарм», ООО «Унимедфарм», ООО «Невская медицина», ООО «Перспектива», ООО «ТД «Элигос», ООО «Импульсмед», ООО «Мультимед», ООО «Унимед», ООО «ВИФ», ООО «МК Нева» , ООО «АФС Партнер» и ООО «Перспектива СПБ».

За три года (с 2015 по 2018 гг.) они участвовали более чем 200 торгах на поставку медикаментов и расходных материалов в поликлиники и больницы города, а их общий доход по исполненным контрактам превысил 849 млн рублей.

В УФАС уточнили, что все 13 фирм были оштрафованы на общую сумму 19 млн 954 тыс. 660 рублей. Пока что компании вернули в бюджет чуть более 13 млн рублей.

Участниками другого крупного антимонопольного дело, возбужденного в этом году УФАС, стали пять компаний, вступивших в «праздничный» картельный сговор.

- ООО «Альянс, ООО «Перфект», ООО «Статус» , ООО «Продюсерский центр «Жемчужина», ООО «Содружество», ИП Летягин А.Н., ИП Зотова Е.В. поделили между собой 27 аукционов на проведение праздников во Фрунзенском, Невском и Красногвардейском районах, - уточнили в пресс-службе управления.

В итоге они заработали более 110 млн рублей. За нарушения компании обязали заплатить в бюджет 9,2 млн рублей. Сейчас штрафы обжалуются в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU