Второго задержанного за кражу нашли мертвым в отделе полиции Петербурга

13 Нояб. 14:56 2019-11-13T14:56:18+03:00

Изменить размер текста: A A

На улице Марата в 28 отделе полиции УМВД по Центральному району Петербурга умер мужчина. Труп 36-летнего задержанного обнаружили в камере сотрудники правоохранительных органов вечером, 12 ноября. Мужчина подозревался в краже. Это уже второй случай смерти подозреваемых в преступлениях в одном и том же отделе.

- Умерший был задержан по подозрению в краже велотехники из одной из парадных жилого дома в центре Петербурга. После того, как был обнаружен труп, началась проверка, а тело направлено на экспертизу для того, чтобы установить причины смерти, - пишут «Невские новости».

Тремя неделями ранее, 21 октября, в этом же 28 отделе полиции умерла задержанная 32-летняя уроженка Новгородской области. Женщину подозревали в кражах из ресторанов в центре Петербурга. Также раньше она привлекалась по статьям, связанным с наркотиками. Задержанная находилась в камере, когда ей неожиданно стало плохо. Сотрудники полиции вызвали ей скорою, однако медики не смогли спасти женщину. После этого инцидента была назначена служебная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU