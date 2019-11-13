2019-11-13T14:56:18+03:00
Происшествия

Второго задержанного за кражу нашли мертвым в отделе полиции Петербурга

В конце октября в камере этого же участка умерла 32-летняя женщина
Лилия КОЗЛОВА
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В отделе полиции Петербурга, в камере для задержанных умер мужчинаВ отделе полиции Петербурга, в камере для задержанных умер мужчинаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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На улице Марата в 28 отделе полиции УМВД по Центральному району Петербурга умер мужчина. Труп 36-летнего задержанного обнаружили в камере сотрудники правоохранительных органов вечером, 12 ноября. Мужчина подозревался в краже. Это уже второй случай смерти подозреваемых в преступлениях в одном и том же отделе.

- Умерший был задержан по подозрению в краже велотехники из одной из парадных жилого дома в центре Петербурга. После того, как был обнаружен труп, началась проверка, а тело направлено на экспертизу для того, чтобы установить причины смерти, - пишут «Невские новости».

Тремя неделями ранее, 21 октября, в этом же 28 отделе полиции умерла задержанная 32-летняя уроженка Новгородской области. Женщину подозревали в кражах из ресторанов в центре Петербурга. Также раньше она привлекалась по статьям, связанным с наркотиками. Задержанная находилась в камере, когда ей неожиданно стало плохо. Сотрудники полиции вызвали ей скорою, однако медики не смогли спасти женщину. После этого инцидента была назначена служебная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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