Заливали в бетон и топили в болоте: в Архангельске осудят банду «черных риэлторов», убивавших ради квартир

13 Нояб. 15:04 2019-11-13T15:04:12+03:00

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Следственное управление СК России по Архангельску и Ненецкому автономному округу завершило расследование дела банды «черных риэлторов», которые обманывали и убивали местных жителей ради квартир.

- По версии следствия, двое обвиняемых в 2013 году создали организованную преступную группу, развернув на территории города Архангельск деятельность по подысканию граждан с низким социальным статусом, обладающих благоустроенными квартирами, с целью завладения их жильем, - сообщает пресс-служба Следкома.

Первой в ловушку попалась местная жительница, которую один из мужчин соблазнил, свозил в романтическую поездку в Петербург и под видом покупки дома в Северной столице, дал подписать документы о продаже ее квартиры. В итоге женщину выселили в садовый домик на окраине Архангельска, но оставили в живых.

Позднее к банде присоединилась молодая девушка. С ее участием были убиты трое мужчин. Тела жертв подельники расчленяли, после чего топили в болоте, заливали в бетон и топили в реке.

Следствие отмечает, что все обвиняемые имели высшее образование и опыт работы в недвижимости. Один из подельников уже осужден на 18 лет за убийство пенсионера из-за квартиры, совершенное ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU