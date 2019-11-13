«Зенит» поздравил с днем рождения Андрея Лунева и Анатолия Давыдова

13 Нояб. 15:28 2019-11-13T16:11:52+03:00

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13 ноября сразу два человека в «Зените» отмечают свой день рождения. Это вратарь Андрей Лунев, которому сегодня исполнилось 28 лет и бывший игрок, тренер и нынешний директор клубной академии Анатолий Давыдов. Ему стукнуло 66.

- 3 ноября отмечает день рождения рекордсмен «Зенита» по числу сыгранных матчей, чемпион СССР и директор «Газпром»-Академии Анатолий Викторович Давыдов, - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Отметим, что Анатолий Давыдов пришел в «Зенит» в 1975 году из тульского «Металлурга». в 1980 году, когда ленинградцы стали бронзовыми медалистами чемпионата СССР, Давыдов был капитаном команды.

Из «Зенита» он ушел в 1989 году, но вновь вернулся в 1997-м, когда в возрасте 43 лет, будучи играющим тренером, выходил на поле вместе со своим сыном. За «Зенит» Анатолий Давыдов сыграл 456 матчей.

Что касается Андрея Лунева, то он перебрался в Петербург из Уфы в 2016 году. За «Зенит» он провел 70 игр.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Автор текста приносит извинения Анатолию Викторовичу Давыдову за первоначальную ошибку в заголовке.

ИСТОЧНИК KP.RU