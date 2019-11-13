2019-11-13T16:11:52+03:00
Спорт

«Зенит» поздравил с днем рождения Андрея Лунева и Анатолия Давыдова

13 ноября вратарю сине-бело-голубых исполнилось 28 лет, а экс-тренеру команды - 66
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Легендарному игроку и тренеру "Зенита" исполнилось 66 лет. Фото: ФК "Зенит"Легендарному игроку и тренеру "Зенита" исполнилось 66 лет. Фото: ФК "Зенит"
Изменить размер текста:

13 ноября сразу два человека в «Зените» отмечают свой день рождения. Это вратарь Андрей Лунев, которому сегодня исполнилось 28 лет и бывший игрок, тренер и нынешний директор клубной академии Анатолий Давыдов. Ему стукнуло 66.

- 3 ноября отмечает день рождения рекордсмен «Зенита» по числу сыгранных матчей, чемпион СССР и директор «Газпром»-Академии Анатолий Викторович Давыдов, - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Отметим, что Анатолий Давыдов пришел в «Зенит» в 1975 году из тульского «Металлурга». в 1980 году, когда ленинградцы стали бронзовыми медалистами чемпионата СССР, Давыдов был капитаном команды.

Из «Зенита» он ушел в 1989 году, но вновь вернулся в 1997-м, когда в возрасте 43 лет, будучи играющим тренером, выходил на поле вместе со своим сыном. За «Зенит» Анатолий Давыдов сыграл 456 матчей.

Что касается Андрея Лунева, то он перебрался в Петербург из Уфы в 2016 году. За «Зенит» он провел 70 игр.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Автор текста приносит извинения Анатолию Викторовичу Давыдову за первоначальную ошибку в заголовке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собаку с посттравматическим шоком, сбитую машиной, пытаются спасти в Колпино
В Петербурге впервые покажут «Мадонну делла Лоджиа» Боттичелли
Инкассатор украл из банкоматов в Петербурге более 8,5 миллионов рублей
«Газель» насмерть задавила женщину на тротуаре в Петербурге
Росгвардейцы нашли потерявшегося в Петербурге 7-летнего мальчика
Петербуржец убил отца осколком кружки в пылу семейной драки
Любопытная лисица прибежала к Ледовой арене в Петербурге
Такси врезалось в ассенизатор и создало огромную пробку на КАД
Петербуржцы прочтут любимые стихотворения на Московском вокзале
Полицейские устроили погоню со стрельбой по колесам фургона в Ленобласти за неадекватным иностранцем
Три туши свинины потерялись на дороге в Купчино
Автомобилисты потрепали себе нервы из-за двухкилометровой пробки на въезде в Пулково
Горе-коммунальщики «вернули» свет на Моховой улице, положив на сломанную лампу смартфон с включенным фонариком
Дмитрий Медведев открыл Международный культурный форум в Петербурге, процитировав Достоевского
«Мостотрест» пошел на компромисс и приютил у себя в офисе Умку, которого ранее закрасили на канале Грибоедова
Четырехлапый таможенник вновь остановил вывоз в Финляндию крупной партии контрабандных сигарет
В Ленобласти спасли кота-джентльмена, смирившегося с одиночеством и мокнувшего под ливнем
Житель Петербурга напоролся на куски острого металла в купленном фарше
Полиция схватила серийного налетчика в Петербурге
Петербуржец сдался и заплатил почти 1 млн рублей алиментов, испугавшись потерять водительские права