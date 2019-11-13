2019-11-13T16:19:50+03:00
Общество

За прошедший сезон в Петербурге утонул 31 человек

В их числе оказалось и пять несовершеннолетних
Петр КИБЕР
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С 15 ноября навигация по рекам и каналам Петербурге будет закрыта.С 15 ноября навигация по рекам и каналам Петербурге будет закрыта.Фото: Олег ЗОЛОТО
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15 ноября в Петербурге официально завершается сезон навигации. С этого момента запрещено выходить не лед, даже если его нет. Прекращается регулярная разводка мостов, а суда больше не будут катать туристов по рекам и каналам. То есть самое время подвести итоги прошедшего сезона. В частности, сотрудниками инспекции по маломермым судам был усилен контроль за водными лихачами и прочими нарушителями.

- Серьезный контроль привел к тому, что за прошедшую навигацию произошли всего две аварии. В частности в апреле, когда судно, следовавшее из Кронштадта в Санкт-Петербург с десятью пассажирами на борту, перевернулось. Погибла молодая женщина и мужчина, - рассказал на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС Северо-Запад начальник центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС по Санкт-Петербургу Александр Радько.

Еще восьмерых пассажиров удалось спасти несмотря на сильное волнение в заливе.

А всего жертвами водного сезона стал 31 человек. Большая часть из них утонула при купании. При этом пятеро из числа - дети и подростки.

- Большинство из них – иногородние. Они не знают элементарных правил и опасных мест, - отметил Александр Радько.

ИСТОЧНИК KP.RU

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